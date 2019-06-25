25.06.2019 10:44
Haberler » Güncel » Haber

Ahırdan kaçan küçükbaşlar jandarmaya yakalandı

Ahırdan kaçan küçükbaşlar jandarmaya yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis 'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 10 küçükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bularak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
Elbeyli , Kilis , Jandarma , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 YALOVA ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ
12:16 İSTANBUL- - KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR
12:16 KÜTAHYA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA, YARALANDI
12:16 KAYSERİ SOKAKTA PAPAĞANLA ÜCRETLİ HATIRA FOTOĞRAFINA PARA CEZASI
12:15 FINDIĞA 'KAHVERENGİ KOKARCA' TEHDİTİ
12:15 Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı