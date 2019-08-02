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Ahırdan koyun hırsızlığına 5 gözaltı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ahırdan 33 koyun çalan 6 kişiden 5'i, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

02.08.2019 13:35 Ahırdan koyun hırsızlığına 5 gözaltı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ahırdan 33 koyun çalan 6 kişiden 5'i, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hayvanlardan 26'sı, bulunarak, sahibine teslim edilirken, firari şüpheli ise aranıyor.
Olay, çarşamba günü, ilçeye bağlı Salkımören köyünde meydana geldi. Ali Temiz'e ait ahırda bulunan 33 koyun, gece saatlerinde çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hayvanları çalanların M.Ç., İ.Ç., M.S., M.K., D.K. ve S.M. olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip, çalıntı hayvanlar ile faillerin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, çalınanlardan 26 koyunu Samsun'da kasabın ahırında bularak, sahibine teslim etti. Şüphelilerden 5'i, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari S.M.'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Jandarma, Erbaa, Güncel

Kaynak: DHA

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