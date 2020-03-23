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Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dombayçayır köyünde ahırı yanan vatandaşa, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi halkı sahip çıktı.

23.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:58
Ahırı yanan vatandaşa Çukurca halkından destek
Bilecik 'in Bozüyük ilçesi Dombayçayır köyünde ahırı yanan vatandaşa, Kütahya 'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi halkı sahip çıktı.

Dombayçayır'da çıkan yangın sonrası bir ahır ve 8 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın belediye anonsundan komşu köye yardım çağrısında bulundu. Çağrıya cevap gecikmedi. Çukurca belde halkı gönüllü olarak ahırı ve hayvanları telef olan vatandaşa saman balyası desteğinde bulundu.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, "Saman ve balya için Beldemiz Çukurca' da duyarlı hayırsever vatandaşlarımız ahırı yanan vatandaş için seferber oldular. Duyarlı hayırsever vatandaşların desteğiyle ahırı yanan vatandaşın acısının bir nebze hafifleyeceğini düşünerek saman, balya ve yem yardımında bulundular. Rabbim yardımları kabul eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bilecik, Kütahya, Çukurca, Yaşam

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