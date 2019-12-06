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Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir şüphelinin evinde 200 kilo satılmaya hazır hurda tel ele geçirildi.

06.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:28Ahırından 200 kilo satılmaya hazır tel çıktı
'ın ilçesinde bir şüphelinin evinde 200 kilo satılmaya hazır hurda tel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Malum Seyit Tekke mahallesindeki bir ev ve eklentisi olan ahırda satılmaya hazır vaziyette hurda bakır kablolarının bulunduğu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda şahsın ikamet ve eklentilerinde, 150 kg hurda bakır tel, 43 kg çelik tel, 4,5 kg alüminyum saç parçaları ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Sulusaray, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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