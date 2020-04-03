Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahırının ey büyük tosununu bağışladı

Van merkez Tuşba ilçesinde çiftçilik yapan Sezgin Esici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için ahırının ey büyük tosununu bağışladı.

03.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:37
Ahırının ey büyük tosununu bağışladı
Van merkez Tuşba ilçesinde çiftçilik yapan Sezgin Esici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için ahırının ey büyük tosununu bağışladı.

Tuşba ilçesine bağlı Timar Mahallesi'de (Gedikbulak) çiftçilik yapan 6 çocuk babası Sezgin Esici (57), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek ahırının ey büyük tosununu bağışladı. Ailesinin de destek verdiği kampanyada özenle yetiştirdiği büyükbaş hayvanını mahalleye giden valilik ekiplerine teslim etti. Tosunu teslim alan Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da başarılı bir şekilde sergilendiğini ifade ederek, "Sezgin Esici'nin beslediği hayvanı bize vererek hem Vefa Grubuna hemde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

Çiftçi Sezgin Esici ise " Dünyadaki ve ülkemizdeki salgın hastalığı nedeniyle hep beraber zor günler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası çerçevesinde, Van ilimizdeki "Vefa Grubu" faaliyetine destek vermek ve az da olsa katkı sunmak amacıyla bir köylü ve çiftçi olarak ben de yetiştirdiğim en büyük hayvanımı bağışlıyorum. Hep beraber bu zorluğu da aşacağız. Herkesi desteğe davet ediyorum. Cumhurbaşkanıma ve halkımıza saygılarımla" dedi.

Görevliler tarafından teslim alınan hayvanın satışından elde edilen geliri kampanya için açılan hesaba aktarılacak. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Ahırının ey büyük tosununu bağışladı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:18: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 15:18: Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor - Haberler 15:17: Düzce'de kurala uymayan 29 kişiye tutanak tutuldu - Haberler 15:15: Koronavirüs spor dünyasını nasıl etkiledi? - Haberler 15:13: Başkan Gürün'den "Muğla'ya gelmeyin" çağrısı - Haberler 14:53: Mansur Yavaş'tan gelen "65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı uygulansın" talebini Bakan Soylu uygulamaya soktu - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler