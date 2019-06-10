Ahırlı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Konya
'nın Ahırlı
ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık bir saat etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
Erdoğan Mahallesinden Nuri Demir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat mahallemizde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle sebze ve meyve tarlalarında büyük hasarımız var." dedi.
Kaynak: AA
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