AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri

Temmuz ayı çalışmaları için Türkiye 'ye gelen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Ankara 'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Bir dizi çalışmalar gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gelen Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren'i ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.Cumhurbaşkanlığı görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Türkiye'de ikamet eden Ahıskalı doktorların diploma denklik durumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak iskanlı göç kapsamında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalıların durumu ve bundan sonraki dönemde Türkiye'ye gelecek olan Ahıskalıların serbest göç yerine iskanlı göç kapsamına alınması ve diğer konuların görüşüldüğünü aktardı. Daha sonra TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar'ı ziyaret eden DATÜB Genel Başkanı Kassanov, TİKA'nın yurtdışında yaşayan Ahıskalı Türkler'in her zaman yanında olarak, onlara büyük hizmetler verdiğini belirterek bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Görüşme sırasında, dünyanın farklı ülkelerinde 75 yıldır vatan hasreti ile yaşayan Ahıskalıların vatanlarını ilk kez ziyaret etmelerini sağladıkları için teşekkür eden Başkan Kassanov, "Gürcistan'a göç eden Ahıskalıları yaşadıkları bölgelerde geliştirilen projelerle onlara dikiş makineleri veren, seracılık, hayvancılık gibi kendilerinin geçimlerini sağlayacak çalışmaları başlatan ve alınan evlerin yıpranmış pencere, kapı ve çatılarının tamir tadilat işlerinin yapılması gibi çalışmaları yürüten TİKA'dan bundan sonra da yapılacak projelerde destek talebinde bulunuyoruz" dedi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ziyaretinde Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman ön planda olduğunu ifade eden DATÜB Genel Başkanı Kassanov, "Özellikle Ahıskalı Türklerinin toplum halde yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Programı kapsamında Türkiye'ye getirilmesi oldukça önemli bir çalışmadır. DATÜB'ün nihai hedefleri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde dört yıldır Gürcistan'ın Ahıska Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı YTB Başkanı'na teşekkür ederiz" diye konuştu. - KARABÜK