Haberler » Güncel » Ahıska sürgününü anlatan resim yarışması sonuçlandı - Haber

Ahıska sürgününü anlatan resim yarışması sonuçlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

20.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16 Ahıska sürgününü anlatan resim yarışması sonuçlandı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 75. yılı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

75 yıl önce dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin tarafından ana vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin yaşadığı acı günleri anmak amacıyla düzenlenen "Dinmeyen Sızı: Sürgün" isimli Uluslararası Resim Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma kapsamında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan gönderilen eserlerden dokuzu, 22 Kasım 2019 tarihinde toplanana jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada değerlendirme sonucu 16 yaş ve üzeri yetişkinler kategorisinde, Türkiye'den katılan Oğuzhan Atatanır'ın 'Mevsimsiz Mevsimler' eseri birinci, Emine Fida Rüzgar'ın 'Çaresizlik' eseri ikinci, Dilek Mansur ise ismi belirtilmeyen eseri ile üçüncülük ödülünü kazanırken, Kazakistan'dan Nilüfer Muradova'nın 'Kara Kasım', Rusya'dan katılan Milada Gasanova'nın 'Belirsize Sürükleniş' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Diğer 11-16 yaş arası Gençler Kategorisinde ise Türkiye'den Sarete Aydeniz 'Sonu Görünmeyen Acı' eseri ile birinci, yine Türkiye'den Meryem Rana Uçarer'in 'Heybesinde Hayalleri Sürgün Edilen Kadın' eseri ikinci, Kazakistan'dan Annel Khinizova'nın 'Bilinmeyene Giden Yol' eseri üçüncü, Türkiye'den Buğra Yalanan'ın 'Sürgüne Mahküm' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından yapılan açıklamada dereceye giren ve bütünlükle yarışmaya ilgi gösteren bütün katılımcılara teşekkür edildi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Haber
18:39   Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç: "Türkiye'nin tarihinde bir soykırım utancı yoktur" - Haber
18:34   Kdz. Ereğli'de STK'lar Çin zulmüne tepki gösterdi - Haber
18:33   Bakan Pakdemirli'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haber
18:33   Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:42:26