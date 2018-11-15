15 Kasım 2018 Perşembe 12:33



15 Kasım 2018 Perşembe 12:33

Ahıska sürgününün 74. yılı unutulmadı.Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerinden 60 kişilik bir ekip Ahıska'ya gelerek atalarını dualarla andı.Azerbaycan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı İsmail Rahimov başkanlığındaki ekip toplu alarak sürgün edildiği Ahıska Tren İstasyonu'na geldi. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapılarak ecdatlarının çektikleri zulümler yeni nesillerine anlatılarak ata yurtlarına dönmeleri için çalıştıkları belirtilerek, "Gürcistan ve Türkiye'den yardım istiyoruz" dediler.Gürcistan devletinden memnun olduklarını belirten İsmail Rahimov bu dostluğun daha da sağlamlaşması için Ahıska ya dönmelerinin gerekliliğini anlattı.Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Dualardan sonra tren istasyonundaki yük vagonlarına çelenk kondu ve demir yoluna karanfiller dizildi. TİKA desteğiyle yapılan bu ziyarette atalarının köylerini ve mezarlıklarını da ziyaret eden Ahıskalılar daha sonra Azerbaycan'a dönecek. - ARDAHAN