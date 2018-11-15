Ahıska sürgününün 74. yılı unutulmadı
ARDAHAN - Ahıska sürgününün 74. yılı unutulmadı. Azerbaycan
'da yaşayan Ahıska Türklerinden 60 kişilik bir ekip Ahıska'ya gelerek atalarını dualarla andılar.Azerbaycan Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı İsmail Rahimov başkanlığındaki ekip toplu alarak sürgün edildiği Ahıska tren istasyonuna geldiler. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılarak ecdatlarının çektikleri zulümler yeni nesillerine anlatılarak ata yurtlarına dönmeleri için çalıştıklarını belirterek "Gürcistan
ve Türkiye
'den yardım istiyoruz" dediler.Gürcistan devletinden memnun olduklarını belirten İsmail Rahimov bu dostluğun daha da sağlamlaşması için Ahıska ya dönmelerinin gerekliliğini anlattı.Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Dualardan sonra Tren istasyonunda ki yük vagonlarına çelenk kondu ve demir yoluna karanfiller dizildi. TİKA desteği ile yapılan bu ziyarette atalarının köylerini ve mezarlılarını da ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'a dönecek.
15 Kasım 2018 Perşembe 17:33