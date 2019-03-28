Ahlat
ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri
, baharın gelişini kutladı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye
'nin güçlendikçe hem Türk dünyasına hem de İslam coğrafyasına büyük faydası olacağını söyledi.
Kassanov, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız ise her şeyden önce bizim vefa borcumuzdur." dedi.
Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ise "Derdiniz derdimizdir. Sıkıntılarımız geçmişte kalsın. Vatanımızda, yurdumuzda bir daha sıkıntı yaşamayalım." diye konuştu.
Programda bahar şenliği kutlaması yapıldı.
Türkiye, Ahlat, Ahıska Türkleri, Güncel
Kaynak: AA