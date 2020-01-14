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Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

14.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:24Ahıska Türkleri Denktaş'ı unutmadı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Kassanov, mesajında, hayatını Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Denktaş'ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin tüm Türk dünyasına ışık tuttuğunu belirtti.

Bu gün olduğu gibi yarın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ışık tutacağına vurgu yapan Kassanov, Denktaş'ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde savunduğuna işaret ederek, "Kıbrıs'ta Türklük davasına, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi biz Ahıska Türkleri her zaman vatan Ahıska mücadelesi için rehber edindik. Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümünde başta dava arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soydaşlarımızı Ahıska Türkleri olarak en derin hislerle selamlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri, Rauf Denktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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