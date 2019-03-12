Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) ve Türk Ocakları Bursa Şubesince bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şölenleri kapsamında "Ahıska Türkleri
Sempozyumu" yapıldı.
Prof. Dr. Mete Cengiz
Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, dünyanın en önemli coğrafyaları arasında yer alan Türkiye
'nin, karşılaştığı hayati sorunların üstesinden gelebilmesinin ancak milli bilinç ve stratejilerle mümkün olabileceğini söyledi.
Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları sayesinde Balkanlar, Kafkasya
, Avrasya
, Güney Asya
ve Orta Doğu
'da lider bir ülke konumuna gelebilmesinin ilk ve en değerli adımının topluma milli bilinci yerleştirmek olduğunu belirten Ulcay, "Ahıska Türklerine ve Kırım
Tatarlarına yapılan zulümler asla unutulmayacak. Bu yılki buluşmamızın konusu olan Ahıska Türklerinin 250 yıl Osmanlı çatısı altında bugünkü Gürcistan
'da yer alan kendi topraklarında önce Rus işgali, ardından da Sovyet zulmü neticesinde yaşadıkları sürgünler ve mağduriyetler sadece tarihin değil bugünün ve geleceğimizin de meselesidir." dedi.
Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı
da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kırlı, "Bütün maksadımız, koskoca bir orman olan Türk dünyasının zaman içinde parça parça ormancıklara bölünmesinden bu yana geçen bunca yılda zaman zaman birbirine yabancılaşan, zaman zaman unutulan Türk topluluklarının geleneklerini, tarihini, inançlarını tekrar buluşturmak ve bunun sonunda da gelecek nesillere intikal edebilecek bir hitapta bunları toplamaktır." ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Ahıska Kültür Sanat Derneği Folklor ve Tiyatro Ekibi'nin (AKSAN) gösterisine yer verildi.
Türk dünyasından da birçok akademisyenin katıldığı sempozyum 4 oturum halinde gerçekleştirildi. Oturumlarda tarih, hukuki sorunlar, din, dil, edebiyat ve kültür ile eğitim ve toplum konuları ele alındı.
Kültür Sanat
Kaynak: AA