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Ahıska Türkleri Sürgün Abidesinin açılışı yapıldı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalılar için İzmir'de Ahıska Türkleri Sürgün Abidesinin açılışı gerçekleştirildi.

02.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:18Ahıska Türkleri Sürgün Abidesinin açılışı yapıldı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından sürgün edilen Ahıskalılar için İzmir'de Ahıska Türkleri Sürgün Abidesinin açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümüne ilişkin anma töreni ve programı düzenlendi. DATÜB Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Menemen Belediyesinin destekleri ile yaptırılan Ahıska Türkleri Sürgün Abidesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından salonda devam eden programda konuşan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, 14 Kasım 1944 tarihinde Ahıskalılara yapılanların bir soykırım olduğunu ifade ederek, "75 yıl önce sürgünde hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise konuşmasında Ahıska Türklerine yapılanın sürgün olmadığını, bunun bir soykırım olduğunu belirterek, yapılanların Türk dünyasına yapılmış gibi kabul ettiklerini söyledi.

"Sovyet rejiminin Ahıska Türklerine sadece Türk ve Müslüman oldukları için yapılan insanlık dışı baskılarını ve insanlık ayıbını kınıyor, yapılanların bir soykırım olarak kabul ediyoruz" diyen Başkan Aksoy, "Bu duygu ve inanç ile belediye meclisimiz oy birliği ile Ahıska Türkleri Soykırım Abidesini yaptırma kararı aldık ve birlikte açılışını yaptık" dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar tarafından Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a günün anısına plaket verildi. - İZMİR

Güncel

Kaynak: İHA

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