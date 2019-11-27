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Ahıska Türkleri sürgünün 75'inci yılında anıldı

Ahıska Türkleri, sürgünün 75'inci yılında Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

27.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:25Ahıska Türkleri sürgünün 75'inci yılında anıldı
Ahıska Türkleri, sürgünün 75'inci yılında Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

"Dinmeyen Acı Ahıska Türkleri Sürgünü" isimli programda Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, öğrencilere sürgün dönemini anlattı. Programla ilgili bilgi veren Uçar, sürgünle ilgili öğrencilere konferans vereceklerini aktardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ahıska Türkleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Uçar, "Biz, her yıl dünyanın değişik ülkelerinde ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde Alaska Türklerinin sürgünüyle alakalı anma programları yapıyoruz. Amacımız bu haksız sürgünün dünyaya ve diğer ülkelere tanıtılması ve bir kamuoyu oluşturmak" dedi.

Ahıska Türklerinin sürgününün 75'inci yılı olduğunu hatırlatan Uçar, "Biz de bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile iki tane önemli program yapıyoruz. Birincisi sürgünün yerinde gerçekleşti. İkincisi ise 10 Aralık günü Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bütün dünyaya bu sürgünü Sayın Cumhurbaşkanımızın da vasıtasıyla ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Amaçlarının Ahıska Türklerini tanıtmak olduğunu vurgulayan Uçar, "Ahıska Türkleri bizim öz kardeşimiz olduğu halde toplumumuzda farklı bir milletmiş gibi algılanıyor. Bu Anadolu'nun öz evladı olduklarını anlatmamız gerekiyor. Farklı bir coğrafyada değil Ahıska" şeklinde konuştu.

Yaptıkları çalışmalara çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Uçar, Ahıska Türklerinin de bu çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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