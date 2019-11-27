Ahıska Türkleri, sürgünün 75'inci yılında anıldı

ANKARA - Ahıska Türkleri sürgünü 75'inci yılında Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen programla anıldı. "Dinmeyen Acı Ahıska Türkleri Sürgünü" isimli programda, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar tarafından öğrencilere sürgün dönemi anlatıldı. Programla ilgili bilgi veren Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Uçar, Ahıska Türkleri sürgünüyle ilgili öğrencilere konferans vereceklerini aktardı.Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ahıska Türkleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Uçar, "Biz, her yıl Dünya'nın değişik ülkelerinde ve Türkiye'nin değişik şehirlerinde Alaska Türklerinin sürgünüyle alakalı anma programları yapıyoruz. Amacımız bu haksız sürgünün dünyaya ve diğer ülkelere tanıtılması ve bir kamuoyu oluşturmak" dedi.Ahıska Türkleri sürgününün 75'inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Uçar, "Biz de bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iki tane önemli program yapıyoruz. Birincisi sürgünün yerinde gerçekleşti. İkincisi ise 10 Aralık günü Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bütün dünyaya bu sürgünü sayın Cumhurbaşkanımızın da vasıtasıyla ulaştırmış olacağız" diye konuştu.Amaçlarının Ahıska Türklerini tanıtmak olduğunu vurgulayan Uçar, "Ahıska Türkleri bizim öz kardeşimiz olduğu halde toplumumuzda farklı bir milletmiş gibi algılanıyor. Bu Anadolu'nun öz evladı olduklarını anlatmamız gerekiyor. Farklı bir coğrafyada değil Ahıska" şeklinde konuştu.Yaptıkları çalışmalara çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Uçar, Ahıska Türklerinin de bu çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA