14 Kasım 2018 Çarşamba 21:25



Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 74. yıl dönümü Ahlat 'a yerleştirilen Ahıska Türkleri Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettarAhıskalı Türklerden Muhammed İlyas: "74 yılda 12 yer değiştirdik""Çok acılar çektik, Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı""Allah Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'dan razı olsun"BİTLİS - Vatanlarından 74 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türkleri yerleştirildikleri Bitlis 'in Ahlat ilçesinde huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor. Ahıska Türkleri kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a minnet duyduklarını ifade ettiler. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği , 14 Kasım 1944'te Gürcistan 'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk'ü "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın talimatıyla Ukrayna 'nın savaş bölgesinden Türkiye'ye getirilip Ahlat'a yerleştirilen 74 Ahıska Türk ailesi, huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürüyor. Sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini anlatan Ahlat'taki Ahıska Türkleri kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Ahlat halkına teşekkür ettiklerini ifade ettiler."Hayvan taşınan trenlerle bizi sürgün ettiler"1944 yılındaki sürgünde 4,5 yaşında olduğunu belirten 79 yaşındaki Ahıska Türkü Muhammed İlyas, çok acılar çektiklerini söyledi. Muhammed İlyas; "Bizi 1944 yılında kış ayında çocuk, yaşlı, hasta demeden öz vatanımızdan sürgün ettiler. Babalarımıza, dedelerimize "Sizi savaştan kurtarıyoruz. Tekrardan sizi geri getireceğiz" yalanıyla vatanımızdan uzaklaştırdılar. Ben o zamanlar 4,5 yaşındaydım ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Bizleri hayvan taşınan trenlere doldurup gönderdiler. Her bir vagonda 6 aile yerleştirdiler. Bir vagona kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden onlarca insanı doldurup Orta Asya 'ya Özbekistan Kazakistan ve Kırgızistan 'a sürgün ettiler. O zaman Özbekistan büyükleri bizlere sahip çıktılar. Bizleri Semerkand'ın köylerine yerleştirdiler. 74 yılda 12 yer değiştirdik. Çok acılar çektik, aç kaldık, susuz kaldık. Günyüzü görmedik, kazandıklarımız hep yollara gitti. 7 yılda geçti, 74 yılda geçti ama bize vatanımızı geri vermediler. Allah Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun bize sahip çıktı. Erdoğan kardaşımız, başbakanımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız bizlere kucak açtılar, getirip Ahlat'a yerleştirdiler. Ahlat halkıda bizi çok seviyor, nerde görseler bizi kucaklıyorlar. Ahlat bizim vatanımız oldu. Yurdumuza geldik, evimize geldik. Buradan umreye de gittim geldim. Herkes bizlere yardımda ediyor. Allah'a çok şükür çok memnunuz" dedi."Geride kalan Ahıskalı Türklerinde Türkiye'ye gelmesini arzu ediyoruz"77 Yaşındaki Ahıska Türkü Eflatun Tayfur'da Ukranya'da ve diğer ülkelerde kalan Ahıskalı Türkleri'nde Türkiye'ye gelmelerini arzu ettiklerini ifade etti. Tayfur, "Buraya bizi 2,5 sene önce getirdiler. Türkiye'ye kabul ettiler. Ev verdiler Allah'a şükürler olsun. Bizlerin buraya gelmesinde katkısı olanlardan Allah razı olsun. Benim diyeceğim odur ki Allah geride kalanlara da yardım etsin. Onlara bir gün doğar da Erdoğan'ımız onları da Türkiye'ye getirir. Onlarda Türkiyeli olur" dedi."Erdoğan bizi vatan sahibi yaptı"Ahıskalı kadınlardan Gülşen Ömer'de Türkiye'de ve Ahlat'ta yaşamaktan mutlu olduklarını ifade ederek; "Türkiye'ye geldiğimiz için çok memnunuz. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizi vatan sahibi yaptı. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.