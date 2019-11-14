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Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, vatanlarından sürgün edilirken yaşadıkları acı dolu günlerin kötü hatıralarını silmeye çalışıyor.

14.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:30Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan 'ye getirilerek 'in ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, vatanlarından sürgün edilirken yaşadıkları acı dolu günlerin kötü hatıralarını silmeye çalışıyor.
Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkü ailelerden 72'si, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşamlarını huzur içerisinde sürdürüyor.
Ahıska Türklerinden Muhammed İlyas, yaptığı açıklamada, hayatlarını ilçede 3 yıldır mutlu bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, kendilerine kucak açan Türkiye'ye ve yöre halkına teşekkür etti.
Yıllar önce doğup büyüdükleri topraklardan, kış ayında çocuk, yaşlı, hasta demeden sürgün edildiklerini anlatan İlyas, "Çok acılar çektik, aç, susuz kaldık. Gün yüzü görmedik, kazandıklarımız hep yollara gitti. Ama Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi Türkiye'ye getirdi. Allah ona hayırlı ömür versin. Getirmeden önce bizlere ev hazırladı. Biz memnunuz ve ona dua ediyoruz. Türkiye kendi vatanımız gibi. Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.
91 yaşındaki Hanzede Kirman da trenlere bindirilerek sürgün edildiklerini belirterek, "Henüz 12 yaşındaydım. Sürgün ettiler bizi. 25 gün tren vagonlarında kaldık. Babam yoktu, kimsemiz yoktu. Bize Türkiye sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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