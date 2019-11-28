Haberler » Güncel » Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü - Haber

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü

Ardahan'da, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

28.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:16Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
'da, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, akademik kadro ve öğrenciler katıldı.
Burada konuşan Rektör Biber, geleceğin gençlere emanet edileceğini belirterek, özellikle üniversitelerde yetişen gençlerin daha bilgili ve donanımlı olmalarını istedi.
Söz konusu etkinliğin Ahıska Türklerini anmak adına önemli olduğunu ifade eden Biber, şöyle konuştu:
"Biz bu coğrafyanın en uç noktasındayız. Bu konuyu en iyi bizim anlamamız ve bilmemiz gerekir. Sevgili gençler, dolayısıyla size sesleniyorum. Siz nasılsanız, bu ülkenin geleceği öyle olacak. O yüzden sizin iyi yetişmiş, değerlerine bağlı, kültüründen kopmamış birer genç olduğunuzda biz geleceğimize çok daha umutla bakabiliriz. Bu sizin elinizde elbette. Bugün sizi şekillendiren hocalara düşen görev o ruhu ve o bilgiyi size en doğru şekilde aktarmalarıdır."
Program, konuşmacılara Teşekkür Belgesi verilmesiyle son buldu.

Ahmet Yesevi, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Bursa'da panik anları... Yükselen alevler güçlükle söndürüldü
17:40 Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
17:40 Iğdır'da "I. Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları" çalıştayı başladı
17:40 Hrant Dink cinayeti davasında, 8 kişi tanık olarak dinlenilecek
17:35 Büyükşehir 2020 yılı bütçesi onaylandı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:40:38