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Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı

Antalya'da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.

18.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:33Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı
'da düzenlenen Muay-Thai seçmelerinde Ahıskalı Maryam Veli ve Rustam Veli dereceye girdi.

Antalya Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu'nda "U23 Bay-Bayan Muay-Thai İl Seçmeleri" düzenlendi. 9 yaşındaki Ahıskalı Maryam Veli ve 6 yaşındaki Rustam Veli seçmelerde dereceye girerek madalya ve sertifika aldılar. Son dönemlerde nesillerin büyük ilgi duyduğu mücadele sporlarından olan Muay-Thai sporuna Ahıska Türkleri büyük ilgi duyuyor. Antalya'da yaşayan Ahıska Türkü Veli ailesinden Maryam Veli ve Rustam Veli Muay-Thai il seçmelerinde derece yaparak madalya aldılar. Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından duyurulan spor faaliyetinde Maryam Veli ve Rustam Veli sevinçleri dikkat çekti. - ANTALYA

Ahıska Türkleri, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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