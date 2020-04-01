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Ahıskalı sağlıkçılar Kovid-19 ile mücadelede gönüllü hizmet vermek istiyor

Bursa'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan Ahıska Türkleri'nden 102 sağlıkçı, Türkiye'nin koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde gönüllü yer almak istiyor.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:38
Ahıskalı sağlıkçılar Kovid-19 ile mücadelede gönüllü hizmet vermek istiyor
Bursa 'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan Ahıska Türkleri'nden 102 sağlıkçı, Türkiye 'nin koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde gönüllü yer almak istiyor.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ayhan Kalyoncu'ya ziyarette bulundu.
Taş, 102 Ahıskalı sağlıkçının koronavirüsle mücadelede gönüllü hizmet vermek için imzaladığı dilekçeleri Kalyoncu'ya teslim etti.
Türkiye'nin Ahıska Türkleri için verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Mehmet Taş, şunları kaydetti:
"Vefa borcu olarak Ahıskalı sağlıkçıların Türkiye'nin bu zor zamanda, pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadelede devletinin yanında olduğunu ifade etmek için gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını belirtiyoruz. Doktorlar gönüllülük esasında devletimize katkı sağlamak için bir araya gelerek dilekçeler verdiler. Ayrıca 300'e yakın Ahıskalı sağlıkçı ise denklik nedeni ile şu anda beklemede ama ihtiyaç duyulması halinde onlar da gönüllü olarak göreve hazır."
Kalyoncu da Ahıska Türkleri'nin bu girişimlerinin kendisini duygulandırdığını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahıska Türkleri, Mehmet Taş, Türkiye, Bursa, Güncel
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