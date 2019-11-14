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Ahıskalı Türklerin Sürgününün 75. yılı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce vatanlarından sürgün edilmesinin yıl dönümünde mesaj yayınladı.

14.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:27Ahıskalı Türklerin Sürgününün 75. yılı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, Ahıska Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 75 yıl önce vatanlarından sürgün edilmesinin yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Kassanov, yayınladığı mesajında, "Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944 günü Stalin'in emriyle suçsuz bir şekilde, gece yarısı evlerinden çıkarılarak, yük vagonlarına doldurulup, soğuk kış gününde yaklaşık 1 ay süren yolculukla Orta Asya çöllerine sürgün edilmiştir. Sürgünle yok edilmeye çalışılan Ahıskalı Türkler, toparlanarak zorlukları yenmiş, birlik ve beraberliğini sağlayarak, 75 yıldır örf ve adetlerini, kültürünü, dilini ve dinini unutmadan bu değerleri ile yaşamıştır. Yaşadıkları ülkelerde, yerli halkla kardeşçe yaşayan, ülkelerine ekonomik katkı sağlayan ve aynı zamanda çalışkan bir millet olmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatımızda da birlik ve beraberlik içerisinde Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) olarak, milletimizin haklarının iadesi, sorunların çözümü ve daha güzel yarınlar için çalışmaları sürdürmek en önemli prensiplerimiz olacaktır. Bu duygularla 75 Yıl önce sürgünde hayatını yitiren Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimize bir daha bu gibi acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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