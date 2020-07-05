Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti
05.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:05
Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz, evinde sabah saatlerinde rahatsızlanarak Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Oğuz, yapılan müdahalelere rağmen vefat etti. Oğuz için İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camii'nde yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak saat 15.00'de cenaze namazı kılındı. Ardından Oğuz'un naaşı Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında defnedildi.

Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz kimdir?

1954 yılında Ardahan'ın Posof kazasının İkizdere Nunus köyünde doğan Mehmet Oğuz, ilkokul üçüncü sınıfı köyde bitirdikten sonra ailesiyle Kars'ın Selim ilçesine göç etti. Ortaokul ve lise öğrenimini Kars'ta yapan Mehmet Oğuz, yüksek öğrenimini Almanya'nın Achen şehrinde yüksek inşaat mühendisliği okuyarak yaptı. Almanya'nın çeşitli şehirlerinde öğrencilik yıllarında derneklerde, cemiyetlerde üst görevler yapmış olan Mehmet Oğuz, Türk çocuklarının eğitimleriyle uğraşmış, 5 bine yakın öğrenci yetiştirmiştir. İş hayatına Almanya'da başlayan ve daha sonra 1985'te Türkiye'ye dönen Mehmet Oğuz, bir sene kadar Türkiye'de çalıştıktan sonra tekrar Almanya'ya dönerek Frankfurt'ta Türkiye Gazetesi'nin kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. Bir buçuk yıl sonra askerlik görevini yapmak için tekrar Türkiye'ye dönen Oğuz, askerlik sonunda 1990'dan itibaren Türkiye'de çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Sarı basın kartı sahibi ve evli, iki çocuk babası olan Mehmet Oğuz, iyi derecede Almanca ve Fransızca biliyordu. Oğuz, Türkiye menşeli bir holdingin Almanya koordinatörlük görevine devam ediyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Oğuz, Kalp Krizi, Almanya, Türkiye, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:03: "Tabiatın kalbi" Gölcük tatilcilerin ilgi odağı oldu - Haberler 17:00: Ahıskalılar Vakfı Başkanı Mehmet Oğuz hayatını kaybetti - Haberler 16:58: Etiyopya'daki protestolarda ölü sayısı 166'ya yükseldi - Haberler 16:52: Baraj gölünden kurtarılan genç hastanede hayatını kaybetti - Haberler 16:51: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 16:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:37: Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti 16:37: Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti - Haberler 16:08: 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 16:08: 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü - Haberler