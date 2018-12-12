- Ahlak polisinin bitmeyen gece mesaisi

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:57

- Ahlak polisinin bitmeyen gece mesaisiÖnce kumarhane bastılar, ardından hayat kadınlarını toplayıp mekan mühürledilerBURSA - Bursa'da ahlak polisi kumarhanelere ve hayat kadınlarına nefes aldırmıyor. Ekipler önce kumarhaneleri bastı, ardından yollara çıkan sokak kadınlarının peşine düştü. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte yasa dışı kumar oynatan mekanlara baskın düzenledi. Baskında mekanlar didik didik aranarak tombala oynatılıp oynatılmadığı kontrol edildi. Ruhsatsız işletilen mekanlar içerideki müşterilerin kimlik kontrollerinin ardından boşaltılarak mühürlendi.Baskında söz konusu adreslerini birinde 33 şahsın çıkar amaçlı tombala oyunu oynadığının görülmesi üzerine tombala oyununda kullanılan düzenek ve topları,çok sayıda pul ve kartlara Ahlak Büro Amirliği görevlilerince el konuldu. Kumar oynayan 33 şahsa toplam 8 bin 547 lira idari para cezası uygulandı.Ahlak polisi kumar baskının ardından ise soluğu yollarda aldı. Fuhuş yapmak maksadıyla yollara çıkan travesti bireyler ve hayat kadınlarının peşine düşen ekipler sabaha kadar yollarda nöbet tuttu. Yola çıkan 3'ü travesti 2'si hayat kadını toplam 5 şahıs hakkında idari para cezası kesen ekipler şahısların yeniden yola çıkmaması için sabaha kadar devriye gezdi.