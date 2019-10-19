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Ahlaksız teklifte bulunan şahsa gözaltı

Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

19.10.2019 12:37Ahlaksız teklifte bulunan şahsa gözaltı
Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki H.Ç.'nin 17 yaşındaki E.Ç.'ye sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edildi. E.Ç 'nin ailesine bilgi vermesi üzerine jandarmaya haber verildi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H.Ç., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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