Ahlat Ağacı filmi nerede çekildi? Ahlat Ağacı konusu nedir? Ahlat Ağacı oyuncuları ve rolleri

Ahlat Ağacı filmi konusu nedir? Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Ahlat Ağacı filminin senaryosunu Nuri Bige Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı. Yönetmenliğini de yine Nuri Bilge Ceylan yürüttü. Genç bir yazar olan Sinan'ın, babası ve yaşadığı bölgedeki zorluklara rağmen kitabını yayımlatmak amacıyla karşılaştığı güçlüklerle mücadelesini ekrana getiriyor. İşte, Ahlat ağacı filmi hakkında detaylar...

Ahlat Ağacı filmi izlemek için tıklayın...

AHLAT AĞACI KONUSU

Doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan ancak babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinen Ahlat Ağacı filminde; Sinan üniversiteyi yeni bitirmiş, gelecek vaat eden bir yazardır. Memleketi Çan'a döndüğünde, çalışmasını yayınlamak için yerel bir fon bulmaya çalışır, fakat yerlilerin ilgilenmediğini fark eder. Ayrıca babası İdris'in, kendi kumar bağımlılığının ailesinin itibar ve refahını düşürdüğününde farkındadır. Mesleki istikbâli hakkında endişe duyar ve kendini bu kırsal yerde izole hale getirir. Kasabaya gidip geldiği sırada akrabalarıyla, iki imam ve bir yazar olarak, bölge insanıyla dinin modern dünyadaki konumu hakkında tartışmalara girer.

Sinan kitabını yayımlatmak için babasının köpeğini satar. Sonra zorunlu askerlik için kasabadan ayrılır. Döndüğünde, babasını aileyi terk etmiş ve köyde bir çiftlikte yaşamaya başlamış bir halde bulur.

AHLAT AĞACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ahlat Ağacı filminin çekimleri Eylül 2016'nın sonlarında Çanakkale Yenice ilçesinde başladı ve sonrasında Torhasan Köyü, Asmalı Köyü ve Çanakkale Merkez'de çekimler gerçekleştirildi. İlk kez 2018'de 71. Cannes Film Festivali yarışmasında gösterime girmişti.

OYUNCULAR VE ROLLERİ

Aydın Doğu Demirkol - Sinan Karasu

Bennu Yıldırımlar - Asuman Karasu (Sinan'ın annesi)

Murat Cemcir - İdris Karasu (Sinan'ın babası)

Hazar Ergüçlü - Hatice

Ahmet Rıfat Şungar - Ali Rıza

Ercüment Balakoğlu - Ramazan (Asumanın babası, Sinan'ın dedesi)

Özay Fecht - Hayriye (Sinan'ın anneannesi)

Serkan Keskin - Süleyman

Tamer Levent - Recep (İdris'in babası, Sinan'ın dedesi

Kadir Çermik - Belediye başkanı Adnan

Kubilay Tunçer - İlhami

Akın Aksu - İmam Veysel

Öner Erkan - İmam Nazmi

Sencar Sağdıç - Nevzat

Asena Keskinci - Yasemin