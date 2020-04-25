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Ahlat Belediyesinden yaşlılara ramazan pidesi ve hurma ikramı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların ramazan pidesi ve hurması Ahlat Belediyesi tarafından temin ediliyor.

25.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:58
Ahlat Belediyesinden yaşlılara ramazan pidesi ve hurma ikramı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların ramazan pidesi ve hurması Ahlat Belediyesi tarafından temin ediliyor.
Ahlat Belediyesine bağlı ekipler, ramazanın başlamasıyla yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ramazan pidesi, hurma, kahve ve kolonya ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da ara ara ekiplere eşlik ediyor.
Ziyaretlerinde yaşlılarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Başkan Çoban, gelen talepleri de alarak en yakın zamanda çözüme kavuşturacağı sözünü veriyor.
Bu ziyaretlerin ramazan boyunca devam edeceğini söyleyen Çoban, şunları kaydetti:
"Yaşlı vatandaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Koronavirüs insanımızın moral ve motivasyonuna zarar verdi. Burada en fazla yıpranan yaşlılarımız oldu. Biz de sadece bugün yaşlılarımızı ziyaret ettik. Değerli büyüklerimizin duasını almak üzere ilk iftar pidelerini ve hurmalarını ikram ettik. Yaşlılarımızın duasını da alalım ki insanlığın başına bela olan musibetten insanlık kurtulsun. Halkımızın ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu süreçte devletimiz muazzam bir mücadele ortaya koydu. Bizlerde mahalli idareler olarak iyi bir gayretle çalıştık. Bu arada tabi Vefa grubumuz olarak kaymakamlıkla oluşturulan ekiple güzel bir yardım ağı gerçekleştirdik. Ama yaşlılarımızın gönlünü almak yardımla olmaz dedik ve bu vesileyle onları ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İnşallah bu virüsü yener ve çifte bayram yaparız."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahlat, Güncel , Haber
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