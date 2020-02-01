Karla Kaplanan AğaçlarAraçlarını temizleyen Vatandaşlarİş yerlerinin Önünü Kardan Temizleyen VatandaşlarVatandaşlardan Ümit Akkaya ile Röportaj Ahlat
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Ahlat beyaza büründü BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, karla bütünleşen ilçede güzel görüntüler oluştu.
Ahlat Belediyesine bağlı ekipler dün geceden itibaren şehir merkezinde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kara yolları ekipleri ise ana yollarda karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.
Vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını temizleyerek, evlerinin önünde kar temizliği yaptı.