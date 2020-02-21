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Ahlat Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken görevine başladı

Bitlis'in Ahlat Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ebubekir Öztürken, görevine başladı.

21.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:56Ahlat Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken görevine başladı
'in Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ebubekir Öztürken, görevine başladı.
İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Ahlat Emniyet Müdürlüğüne atanan Öztürken, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ahlat'ın tarihi ve doğasıyla oldukça güzel bir şehir olduğunu dile getiren Öztürken, "Tarihiyle kültürüyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ahlat, gerçekten çok güzel bir yer. Bu güzel ilçede vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. Vatandaşlarımıza personelimizle birlikte hak ettiği hizmetleri en üst seviyede vermeyi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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