Ahlat ESO'nun yeni hizmet binası açıldı

Bitlis Ahlat
Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) yeni hizmet binası törenle açıldı.
İlçenin Erkizan Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılışına AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı oda başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.
Açılışın ardından Ahlat ESO'nun yeni hizmet binasını gezen konuklar, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ahlat ESO Başkanı Mesut Şeker ise açılışa katılan herkese teşekkür ederek, yeni hizmet binası hakkında bilgi verdi.