Ahlat'ın TÜBİTAK başarısı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na, Ahlat ilçesinden katılan 10 projeden 4'ü dereceye girdi.
14.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:14
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na, Ahlat ilçesinden katılan 10 projeden 4'ü dereceye girdi.
Bu projelerden ikisi bölge 1'inciliği, biri bölge 2'inciliği, biri de bölge 3'üncülüğüne layık görüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'ın TÜBİTAK yarışmalarında her geçen yıl daha iyi dereceler aldığını söyledi.
01-05 Haziran'da Diyarbakır'da yapılacak Türkiye finaline Ahlat'tan 2 proje ile katılacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:
"Van'da düzenlenen bölge yarışmasında coğrafya alanında birinci seçilen Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ve değerler eğitimi alanında birinci olan Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nin projeleri, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Ayrıca yine Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi coğrafya alanında bölge ikinciliği, sosyoloji alanında bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrencilerimizin başarısı bizleri de oldukça sevindirdi. Umut ediyoruz ki finalde de güzel bir başarı elde edilecektir. Emeği geçen yönetici, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."
Bu projelerden ikisi bölge 1'inciliği, biri bölge 2'inciliği, biri de bölge 3'üncülüğüne layık görüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'ın TÜBİTAK yarışmalarında her geçen yıl daha iyi dereceler aldığını söyledi.
01-05 Haziran'da Diyarbakır'da yapılacak Türkiye finaline Ahlat'tan 2 proje ile katılacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:
"Van'da düzenlenen bölge yarışmasında coğrafya alanında birinci seçilen Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ve değerler eğitimi alanında birinci olan Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nin projeleri, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Ayrıca yine Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi coğrafya alanında bölge ikinciliği, sosyoloji alanında bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrencilerimizin başarısı bizleri de oldukça sevindirdi. Umut ediyoruz ki finalde de güzel bir başarı elde edilecektir. Emeği geçen yönetici, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Güncel
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı