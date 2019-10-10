Haberler » Güncel » Ahlat Kaymakamlığından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ahlat Kaymakamlığından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 101 hatim okutacak.

10.10.2019 12:17Ahlat Kaymakamlığından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 101 hatim okutacak.

Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklama, okutulan hatimlerin Cuma namazında yapılacak dua ile bağışlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman ordumuza destek olmak amacıyla 101 hatim okutulacaktır. Kaymakamlığımız öncülüğünde ilçe müftülüğümüz bünyesinde okutulacak 101 hatim, Cuma namazında duası yapılmak suretiyle bağışlanacaktır" denildi. - BİTLİS

Barış Pınarı Harekatı, Bitlis, Ahlat, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:14 İstanbul-pepee tv, 90 ülkede bulunan da vinci tv ile iş birliği yaptı
14:14 Ordu arı sütü, kilosu 7 bin liraya satılıyor
14:14 Ankara merkezli 9 ilde sahte para ve altın operasyonu 16 gözaltı
14:14 Spor hürser tekinoktay avukatı aracılığı ile başvurusunu yaptı
14:14 Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
14:14 Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı
14:09 Foto Fest'e öğrenciler çıkarma yaptı
10.10.2019 14:16:30