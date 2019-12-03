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Ahlat Kaymakamlığından engelli çocuklar için özel klip

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık klipi çekildi.

03.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:12Ahlat Kaymakamlığından engelli çocuklar için özel klip
'in Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık klipi çekildi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın engelli çocuklarda eğitimin önemine yönelik mesajı ile başlayan klipte; ilçedeki memur, esnaf, öğrenci ve vatandaşların mesajları yer alıyor. Klibin başında konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, "Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Çünkü her çocuk özeldir" mesajını verdi.

Klibin devamında ilçedeki memur, esnaf, öğrenci ve vatandaşlar da "Çünkü her çocuk özeldir" diyerek engelli çocuklara destek verdi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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