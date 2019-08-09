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Ahlat Müftüsü Uyanık göreve başladı

Bitlis'in Ahlat Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık görevine başladı.

09.08.2019 14:46 Ahlat Müftüsü Uyanık göreve başladı
Bitlis'in Ahlat Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık görevine başladı.

Makamında gazetecilerle bir araya gelen Müftü Uyanık, Ahlat'a atanmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, ilçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Uyanık, "Kendimde aslen Mutkiliyim. Ahlat'ı çok iyi biliyordum. Ahlat maneviyat, tarih ve doğal güzellikleri bakımından nadide ilçelerimizden birisidir. Erciş Müftülüğü görevini yürütürken eski Ahlat Müftümüz Orhan İmamoğlu'nun tayinin çıkmasından sonra bende Ahlat Müftülüğü görevine talip oldum. Bu talebimiz uygun görüldü ve gelip göreve başladık. Bizden önceki hocalarımız güzel hizmetlere imza atmışlar. İnşallah bizde din hizmetleri konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Müftü, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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