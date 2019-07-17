"Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi"

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde "Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma" proje toplantısı düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Vali Vekili Tekin Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel kalkınmanın önemini vurguladı.
Ahlat'ın tarihi geçmişiyle önemli bir merkez olduğunu belirten Tekin, 2 yıldır ilçede güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.
İlçenin Türkiye'de ve dünyada tanınan bir yer olacağına inandığını ifade eden Tekin, "Bir şehrin gelişmesi önemli ama gelişirken planlı olmak lazım. Ahlat'ı bozmayalım. Tarihini, kültürünü ve değerlerini yok etmeden Ahlat'ı geliştirmek lazım. Bu konunun üzerinde durmanızı rica ediyorum. İnşallah hep birlikte Ahlatımız için güzel işler yaparız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da Ahlat'ın gelişmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini bildirerek, projenin ilçeye faydalı olacağını aktardı.
Odak Yerel Kalkınma Grubu (OYKA) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül ise Ahlat Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Akgül, 16 araştırmacının görev aldığını projeyi, merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın desteğiyle yürüteceklerini vurguladı.
Programa Kaymakam Vekili Arif Karaman, DAKA yetkilileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.