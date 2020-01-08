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Ahlat sosyal medyayı salladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından başlatılan sosyal medya tanıtım atağı için ilk adım atılırken, twitter sıralamasında #nedenAhlat etiketi 5'inci sırada yer aldı.

08.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:04Ahlat sosyal medyayı salladı
Bitlis'in ilçesinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından başlatılan sosyal medya tanıtım atağı için ilk adım atılırken, twitter sıralamasında #nedenAhlat etiketi 5'inci sırada yer aldı.

İlçenin sosyal medya aracılığıyla da tanıtılması için bir süredir çalışma yürüten ve çeşitli toplantılar yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, tanıtım için yapmış oldukları kampanyanın ilkini dün başlattıklarını ve iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Eğitim camiasından protokolüne, vatandaşından gazetecisine kadar çok sayıda meslek gurubunun yer aldığı bir sosyal medya ekibi oluşturduklarını ve artık Ahlat'ın sosyal medyada da sık sık gündeme getirileceğini vurgulayan Kaymakam Erat, " 'de başlatmış olduğumuz #nedenAhlat etiketimiz kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Böyle olunca twitter listesinde 5'inci sıraya kadar yükseldik. Tabi bu listeye girmenin avantajı ise milyonlarca sosyal medya kullanıcısının bunu etiketi merak ederek incelemesidir. Böylece ilçe tanıtımımıza çok büyük bir katkı sunmuş oluyoruz. Bu başlangıç olmasına rağmen iyi bir sıralamaya girdik. Bu kampanyamızı belirli aralıklarla sürdüreceğiz" dedi. - BİTLİS

Twitter, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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