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Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesine Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.

16.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:10Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi
'in ilçesine Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.
Öğretmenevi Konferans salonunda verilen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlerin bu program sayesinde daha donanımlı hale geleceklerini söyledi.
Ardından öğretmenlere Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, aday öğretmenlere kentin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.
Seminere, Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Bildirici ve Suat Denizci de katıldı.

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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