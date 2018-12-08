Ahlat'ta Aktarlarda Kış Yoğunluğu

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde havaların soğumasıyla aktarlarda kış çayı satışları arttı.
Kış mevsiminin gelmesiyle vatandaşlar özellikle bitkisel ürünlere rağbet gösteriyor.
Aktar Cihat Ayazer, konu ile ilgili açıklamasında, kış aylarında bitkisel ürünlerin daha çok ilgi gördüğünü ve bundan dolayı yoğunluk yaşadıklarını belirtti.
Kışa özel 16 karışımlı çay hazırladıklarını vurgulayan Ayazer, şunları kaydetti:
"Özellikle gribal enfeksiyonlar ve soğuk havalar için özel karışımlar hazırlıyoruz. Zaten vatandaşlar da en çok bu konularda bitkisel destek talep ediyor. Şuan hazırlamış olduğumuz kış çayları en çok satılan bitkisel ürünlerin başında geliyor. 200 gramlık paketlerde 12,5 liradan satışa sunduğumuz kış çaylarının içerisinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, ekinezya, kuşburnu, ayva, kakule, ada çayı, nar kabuğu ve bunlar dahil 16 farklı karışım bulunabiliyor. Belirlediğimiz miktarlara göre özel karışımımızı hazırlayıp satışa sunuyorsunuz. Vücut direncini arttıran karışımların gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve soğuktan kaynaklanan hastalıkları önleyici özellikleri bulunuyor. Ayrıca balla karıştırılarak içilmesi ise etsini daha da arttırıyor."
Bitlis,Ahlat
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:48