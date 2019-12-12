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Ahlat'ta "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı yapıldı.

12.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:56Ahlat'ta
'in ilçesinde "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı yapıldı.
binasında Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Kaymakam Erat, toplantının önemine değinerek, uyuşturucu ve kullanımına karşı hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
Programa, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim ile bazı kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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