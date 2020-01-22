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Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

22.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:38Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
'in ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
Erat, ilçede bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.
Toplantıya Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Asayiş Komando Yüzbaşı Nihat Akşen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül ile kurum amirleri katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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