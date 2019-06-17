17.06.2019 15:32
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Ahlat'ta bahar şenliği

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen bahar şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen bahar şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Van Gölü sahilinde, Ahlat Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı, Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü, Türkav Ahlat İlçe Başkanlığı, Türk Eğitim Sen ve Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şubesince bahar şenliği düzenlendi.
Şenliğe ilgi gösteren çocuklar, zeka oyunları oynadı, ok attı. Velilerin de katıldığı şenliklerde, uçurulan uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şube Başkanı Alper Yaşa, yaptığı açıklamada, hem karne hediyesi hem de babalar günü dolayısıyla aileler için güzel bir ortam hazırladıklarını söyledi.
Uçurtma etkinliği, boyama, zeka oyunları ve ok atışı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların aileleriyle sosyal etkileşimi artırmayı amaçladıklarını ifade eden Yaşa, bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Etkinliğe katılan aileler de çocuklarıyla eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel

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