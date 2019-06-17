17.06.2019 16:34
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Ahlat'ta bahar şenliği

Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Bahar şenliği' renkli görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Bahar şenliği' renkli görüntüler oluşturdu.

Ahlat Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı, Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü, TÜRKAV Ahlat İlçe Başkanlığı, Türk Eğitim Sen ve Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şube Başkanlığı tarafından Van Gölü sahilinde düzenlenen bahar şenliği büyük ilgi gördü. Şenliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar kendileri için hazırlanan zeka oyunları, ok atışları, el boyaması ile güzel vakit geçirirken eğlenceye dahil olan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte uçurtma uçurdu. Burada etkinlik hakkında açıklama yapan Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şube Başkanı Alper Yaşa, çocuklar için hem karne hediyesi hem de babalar günü dolayısıyla aileler için güzel bir ortam hazırladıklarını söyledi. Uçurtma etkinliği, boyama, zeka oyunları ve ok atışı gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek, ailelerle birlikte çocukların sosyal etkileşimi artırmayı amaçladıklarını ifade eden Yaşa, "Bu vesileyle tüm babaların 'Babalar günü'nü kutluyoruz. Bu ilk etkinliğimiz oldu. Önümüzde ki yıl bu şenliğimizi tekrar yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan aileler ise çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Ahlat, Güncel

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