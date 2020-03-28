Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ahlat'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlı suyla yıkandı

Ahlat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlı suyla dezenfekte etti.

28.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:23
Ahlat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlı suyla dezenfekte etti.
İlçe merkezini ve halkın yoğun kullandığı noktaları ilaçlı suyla yıkayan ekipler, yıkadıkları yerlerde dezenfeksiyon yaptı.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokakları yıkadıklarını söyledi.
Salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışma yaptıklarını belirten Çoban şunları kaydetti:
"Toplu taşıma araçları, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, pazarlar, hastaneler, konferans salonları ve kültür merkezi gibi yoğun kullanılan alanların tamamında dezenfekte çalışması yürüttük. Çalışmalarımıza başladığımız günden bu yana yıkama faaliyetlerini ilaçlı suyla yapıyoruz. İlçemizde şimdilik hamd olsun yapılan çalışmalar olumlu neticeler verdi."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ahlat’ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlı suyla yıkandı

Kaynak: AA

Etiketler: Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat, Güncel

Haberin Videosu :

Ahlat'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlı suyla yıkandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ahlat'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlı suyla yıkandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:15: Hanau'daki ırkçı saldırıda oğlunu kaybeden Behçet Gültekin 39 gün sonra oğluna kavuştu - Haber 14:15: Avcılar'da evde kalanlara "sıcak yemek" servisi başladı - Haber 14:15: Korona virüs nedeniyle boş kalan Salacak sahili havadan görüntülendi - Haber 14:14: Soma'da eğitim kurumları yüz koruyucu maske ve cerrahi maske üretimine başladı - Haber 14:14: Red Bull Gaming Ground@HOME'da spor pilotları yarıştı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler