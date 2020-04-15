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Ahlat'ta dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

15.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:32
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Kapalı ve açık alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarını da dezenfekte ediyor.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmalarının halkın temasta bulunabileceği her alanda özenle yürütüldüğünü söyledi.
Belediye olarak alınması gereken tüm tedbirleri hassasiyet ile uygulamaya devam ettiklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:
"Bütün kurumlarımız el birliğiyle bu hastalıktan kurtulmak için gayret gösteriyor. Biz de ilçemizde aralıksız bir çalışma sürdürüyoruz ve bu dezenfekte çalışmamızı sadece toplu taşıma araçlarımızda da değil tüm kurumlarımızda, insanımızın temas edebileceği her alanda devam ettiriyoruz. Bugün bir kez daha hem şehir içi dolmuşlarımızda hem de şehirler arası toplu taşıma yapan araçlarımızda aynı faaliyeti sürdürerek devam ettiriyoruz." Ahlat’ta dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis, Ahlat, Güncel
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