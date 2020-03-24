Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler

Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:33
Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Bitlis 'in Ahlat Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ahlat Belediyesi tarafından 10 gün önce başlayan dezenfekte çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dezenfekte ekipleri, kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra iş yerleri, minibüsler, taksiler, duraklar, bankamatikler, camiler, lavabolar, alışveriş merkezleri gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sabırlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışan ekibimizi ve zabıta teşkilatımızı kutluyorum. İlçe genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulunacakları camiler, medreseler, mabed ve türbeler, Kur'an kursları, taziye evleri, bankalar, alışveriş merkezleri, askerlik şubesi, jandarma teşkilatı, mezbahane, toplu taşıma araçları, park ve bahçeler, taksiler, ortak sosyal ihtiyaç alanları, kamu hizmet araçları ve belediye ve diğer hizmet binalarında tamamlamış, eksik kalan alanlarda da çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bitlis, Ahlat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Almanya’dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi Haberler
Almanya'dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ VE MİNİBÜSLER DEZENFEKTE EDİLDİ - Haber Adana'da otel görevlisini gasbeden iki zanlı tutuklandı - Haber Toplu taşıma araçları kapasitesi %50'nin altına düşüyor - Haber Artvin'de yakalanan 8 Afgan kaçak ve 2 Türk şoföre, 14 gün karantina - Haber Mersin'de ihtiyaç sahibi yaşlıların yemekleri evlerine ulaşıyor - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading