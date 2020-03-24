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Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Ahlat Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:28
Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Ahlat Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ahlat Belediyesince oluşturulan ekipler, kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra iş yerleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, bankamatikler, camiler, alışveriş merkezi gibi halkın yoğun kullandığı birçok noktada çalışma yürütüyor.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Ahlat, Güncel

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