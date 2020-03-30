Ahlat'ta dolu etkili oldu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
30.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:29
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Doluya hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, korunmak için otobüs duraklarında bekledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Doluya hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, korunmak için otobüs duraklarında bekledi.
Kaynak: AA