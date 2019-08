Ahlat'ta 'Eğitim Yönetimi' semineri

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis 'in Ahlat ilçesinde düzenlenen ve 81 ilin temel eğitimden sorumlu şube müdürlerinin katıldığı "Eğitim Yönetimi" semineri başladı.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda başlayan seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ahlat tanıtım filminin izletilmesinin ardından bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, toplantının Ahlat'ta düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz değerli güzel insanlar geldiniz bu değerli şehri gördünüz. Ahlat, bildiğiniz bir açık hava müzesi. En büyük Türk İslam Mezarlığına ev sahipliği yapıyor. Tahmini olarak en eski mezarımız 1040 yılına ait. Aşağı yukarı 8 bin 200 mezar tespitlerimiz var. Burada tarihi ve kültürel mekanları özellikle sizden gezmenizi istiyorum. Sahilimizi kullanın ve gittiğiniz her yerde Ahlat'ı anlatın. Buradan çok özel teşekkürü Milli Eğitim Bakanımıza, bakan yardımcımıza ve aynı zamanda hemşehrimiz MEB Personel Genel Müdürümüz Hamza Aydoğdu'ya etmek istiyorum" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise, eğitimcileri memleketi Ahlat'tan ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aydoğdu, "Milli Eğitim Bakanlığında çalıştığımız günden bugüne kadar bütün bakanlarımız Ahlat ile ilgili ne söylediysek, ne talep geldiysek hakikaten canla başla mücadele etti. Fakat Bakanımız Ziya Selçuk geldikten sonra hem bakanımız hem de bakan yardımcımız Mustafa Safran Beyin Ahlat'a karşı çok kalbi bir yaklaşım sergilediklerini gördük. Bakan yardımcımız ikinci kez Ahlat'a geliyor. Mart ayında gelmiştik, okul müdürleri toplantısı yapmıştık. Huzurlarınızda bakanımıza ve bakan yardımcımıza bütün Ahlatlılar adına, Ahlat eğitim camiası adına, Bitlis eğitim camiası adına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Prof .Dr. Mustafa Safran da, Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bakanlıkların yaptığı toplantılarda belli amaçlar olduğunu belirterek, bunların dışında bu yöreleri ve birbirlerini tanıyarak kaynaşmak, meslektaşların sorunlarını paylaşmanın da bu toplantıların kazanımı olduğunu söyledi. Safran, "Bu toplantılar bu nedenle önemlidir. Bir şehrin ve yerleşim biriminin önemli olması, orada ki tarihi ve kültürel kodları üzerinde taşımasıdır. Ahlat bu anlamda çok önemli bir şehir. Eğer bir bölgede bir mezar taşı varsa, asıl tapu odur. Ahlat'ı Ahlat yapan, Ahlat'ın kültürel değeri o mezarlardır. Gerçekten Anadolu'nun ilk tapuları açılırsa, o tapuların öncü kapıları Ahlat'ta açılmıştır" dedi.Bakanlıkta bir yılı tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Safran, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah bu bir yıl içerisinde bir takım seçimler, Türkiye'nin bir takım konjonktürel siyasi pozisyonları ister istemez planlarımızda bir takım aksaklıklara neden oldu. Bunun hepiniz farkında olmalısınız, biz de farkındayız. Ama bundan sonra ki süreçte özellikle yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte gerçek anlamda vizyonumuzu operasyonel olarak harekete geçirebileceğimiz ve sizlerin katkısıyla bu vizyonu son derece hızlı ilerleyen bir durumda gerçekleşeceğine inanıyorum. Zaten üç ayımız vizyon belgesiyle geçmişti. Ondan sonraki süreçte mart seçimleri, arkasından haziranda tekrar seçimler, gerçek anlamda bizim planlarımızda aksaklığa neden oldu. Bu anlamda inşallah yazın süreci biraz daha hızlandırarak açığı kapatmaya çalıştık. Yeni bir bakanlık değil ama yeni insanlarla yönetilen bir bakanlık olarak düşünün. Bakanlığın gerçekten kültürel bir birikimi, entelektüel bir belleği var. Biz bu hafızayı hiçbir zaman inkar etmedik, etmememizde lazım. Bu hafızadan hareket ediyoruz. Ama bu hafızanın biraz zihniyet değişimine yol açarak, geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda tüm çalışmalarımız da bunun üzerinde. Yapmış olduğumuz yenilikler sürece bağlı olarak zaman içerisinde değişimi gösteren veya bu değişimin sonuçlarını görebilecek şekilde hazırlanıyor. Bazen gerçekten haksız yere bir takım eleştirilere maruz kalıyoruz. Türkiye'deki tüm çocukların biz velisiyiz. Tüm velilerle kardeşiz ve arkadaşız. Bu toplumsal dili hiç terk etmeden görevde kaldığımız sürece devam ettireceğiz. Gerçekten illerde, ilçelerde ve köylerde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız, idarecilerimiz, kaymakamlarımız ve valililerimiz sağ olsunlar eğitim noktasında gerçekten bir kilitlenme içerisine girdiler. Çünkü biz herkesten görevi ve yetkisi dahilinde bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bunu her gittiğimiz yerde de konuşuyoruz. Tüm ülkenin idari kesimleriyle iş birliği içerisindeyiz. Demek istediğim iyi bir sinerji yakaladık. Toplumsal desteğimizin son derece iyi olduğu kanaatindeyiz. Bu desteği istismara uğratmadan, arkamızdan kaybolmasına imkan vermeden, kaybetmeme adına, tüm çocuklarımızı ve velilerimizi kazanmak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Sizi hiçbir yerde yalnız bırakmama adına her yerde hakkınızı savunma adına gerçekten büyük mücadele veriyoruz. Biz arkadaşlarımızın vekil olarak görev yapmasından yana değiliz. Kararnamelerimizi yazdık ve yavaş yavaş çıkıyor. İnşallah hep beraber bu güvene layık olduğumuzu, bir şeyler yapabildiğimizi Türk eğitimine gösteririz. Güzel bir beldedesiniz. Umarım tarihi duygularınız ve duyarlılığınız da biraz daha fazlasıyla artar. Bunları çocuklarınıza ve meslektaşlarınıza döndüğünüzde anlatırsınız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim."Daha sonra MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından Ahlat Kaymakamı Akgül tarafından Bakan Yardımcısı Safran'a Ahlat bastonu takdim edildi. Eğitim seminerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında devam edeceği belirtildi. - BİTLİS