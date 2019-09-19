Haberler » Güncel » Haber

Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.

19.09.2019 14:41Ahlat'ta gaziler onuruna yemek verildi
Bitlis'in Ahlat Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle ilçedeki gaziler onuruna yemek verdi.

İlçedeki bir restoranda verilen yemeğe Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Samimi bir ortamda geçen yemek sonrası ilçedeki gaziler, bu mutlu günlerinde kendilerini unutmayan Ahlat Belediye Başkanı Çoban'a teşekkür ettiler.

Başkan Çoban ise, bu anlamlı günde düzenledikleri yemek programı ile değerli gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, tüm gazilere minnettar olduklarını söyledi. - BİTLİS

19 Eylül Gaziler Günü, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Kdz. Ereğli'de Gaziler günü törenle kutlandı
16:32 TRA1 bölgesinin mesleki eğitim öğretim profil araştırması yayımlandı
16:31 Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
16:31 Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Çorum'dan katılım
16:31 Bıçaklanan doktora meslektaşlarından destek, şiddete tepki
16:30 Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı
16:30 Uluslararası Medya Eğitim Kampı