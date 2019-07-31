Ahlat'ta hava şartları buğdayda rekolteyi düşürdü

Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde hasat döneminin başlamasıyla biçerdöverler tarlalarda ekinleri biçmeye başladı.
Tarlalarda incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, ilk bahardaki şiddetli rüzgar ve ürünün olgunlaşma döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl istenen verimin alınamadığını söyledi.
Bakanlıktan gelen heyetle sahada tespitlerde bulunduklarını ve verimin çok düşük olduğunu belirten Demirden, normal boyu 40 veya 50 santimetre olması gereken buğdayın şu anda 10 santimetreyi geçmediğini aktardı.
İlçede 170 bin dönüm alanda buğday ekildiğini ifade eden Demirden, "Geçen yıl 85-90 bin ton buğday hasadı elde ettik. Bu yıl 33 bin tonu geçmeyeceğini tahmin ediyoruz. Yani yaklaşık olarak yüzde 60 bir ürün kaybımız var. Zaten tarlaların yüzde 40 veya 50'si hiç biçilmeyecek durumda." diye konuştu.
Çiftçilerden İsmail Topuz da bu yıl 800 dönüm alanda buğday ektiğini ve istediği verimi alamadığını kaydederek, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Durumumuz çok kötü, kredilerimizi ödeyemeyecek duruma gelmişiz. Devletimizden bu durumda bize bir destek sağlamasını istiyoruz." dedi.